Матч 9 тура КПЛ между Окжетпесом и Каспием не обошелся без успехов украинских легионеров.

Чемпионат Казахстана, 9 тур

Окжетпес – Каспий – 2:2

Голы: Бондаренко, 33, Зорич, 75 – Себаихи, 26, 83 (оба – пен.)

Удаление: Чубрило, 48 (К)

В основе Окжетпеса вышел защитник Тарас Бондаренко, нашелся украинец и в составе Каспия – хавбек Максим Марусич.

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Гости вышли вперед на 26 минуте. Проход Марусича остановили фолом в штрафной, и француз Себаихи четко пробил с "точки". Окжетпес ответил довольно быстро – Бондаренко огорчил бывшую команду, головой замкнув подачу со штрафного.

Каспий провел почти весь второй тайм в меньшинстве за вторую желтую карточку Бранко Чубрило. Казалось, что Зорич гарантировал хозяевам три очка, но произошел очередной провал в обороне. Опять фол, и Себаихи оформляет "пенальтийный" дубль – 2:2.

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Видеообзор матча: