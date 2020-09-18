Ліга Європи, другий кваліфікаційний раунд

Рига – Тре Фіорі – 1:0

Гол: Педрінью, 57

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Через погані погодні умови у столиці Естонії матч не відбувся за розкладом і був перенесений на сьогодні, 18 березня. Господарі повністю заволоділи ініціативою, але попри велику кількість моментів м'яч вперто не йшов у ворота.

Після перерви гравцям Риги вдалось відкрити рахунок, цей гол і вибив гостей із Сан-Маріно з кваліфікації Ліги Європи. На 85-й хвилині матчу на полей вийшов український хавбек столичного клубу В'ячеслав Шарпар.

У наступному раунді турніру Рига зіграє проти Селтіка.

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