Чемпіон Вірменії офіційно оголосив про нові контракти з воротарем Станіславом Бучнєвим, захисниками Антоном Братковим, Сергієм Вакуленком та Михайлом Коваленком до кінця сезону 2023/24.

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Команда знову бореться за чемпіонство і має найкращу оборону ліги. Братков у нинішньому сезоні награв 26 матчів, результативними діями не відзначався. Вакуленко також був основним гравцем на старті сезону (13 матчів), але у жовтні зазнав важкої травми хрестоподібних зв'язок. Зауважимо, що Бучнєв і Коваленко мають російські паспорти, а в Пюніку також грають українці Роман Карасюк і Алан Ауссі.

До завершення чемпіонату Вірменії залишилось 5 турів. Наразі Пюнік йде тільки другим, відстаючи від Урарту на 3 очки.

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