Чемпион Армении официально объявил о новых контрактах с вратарем Станиславом Бучневым, защитниками Антоном Братковым, Сергеем Вакуленко и Михаилом Коваленко до конца сезона 2023/24.

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Команда снова борется за чемпионство и имеет самую лучшую оборону лиги. Братков в нынешнем сезоне наиграл 26 матчей, результативными действиями не отличался. Вакуленко также был основным игроком на старте сезона (13 матчей), но в октябре получил тяжелую травму крестообразных связок. Заметим, что у Бучнева и Коваленко есть российские паспорта, а в Пюнике также играют украинцы Роман Карасюк и Алан Аусси.

До завершения чемпионата Армении осталось пять туров. Пока Пюник идет только вторым, отставая от Урарту на 3 очка.

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