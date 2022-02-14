"Я розмовляв з людьми, пов'язаними з посольством в Україні, і вони думають, що нічого не станеться, але завжди існує така можливість. Українці перебувають у цій ситуації вже давно, але за останні кілька тижнів вона погіршилася. На кордонах багато переміщень військ, і є занепокоєння. Мені порекомендували вивезти членів сім'ї, і я зроблю це завтра.

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Україна – дуже дивна і складна країна. У них два абсолютно різних менталітети – український і російський. Я б сказав, десь 50 на 50. Це дуже складна проблема для вирішення. У Динамо були тренери, які розмовляли російською, а інші – українською, але вони непогано ладнали один з одним", – цитує Каталу Marca.

Нагадаємо, Рамон Катала два роки працював у системі Динамо. Іспанець припинив співпрацю з киянами в травні минулого року і прийняв пропозицію від Федерації футболу Лівії.

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