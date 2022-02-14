"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине, и они думают, что ничего не произойдет, но всегда существует такая возможность. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она ухудшилась. На границах много перемещений войск, и есть беспокойство. Мне порекомендовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.

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Украина очень странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета – украинский и российский. Я бы сказал где-то 50 на 50. Это очень сложная проблема для решения. У Динамо были тренеры, которые говорили на русском, а другие – на украинском, но они неплохо ладили друг с другом", – цитирует Каталу Marca.

Рамон Катала два года работал в системе Динамо. Испанец прекратил сотрудничество с киевлянами в мае прошлого года и принял предложение от Федерации футбола Ливии.

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