Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна відмітив для себе цікаві кадри з інших клубів УПЛ.

"Топ-3 гравців чемпіонату України без футболістів Шахтаря? Ванат, Таллес Бренер і лівий захисник Кривбаса (Дібанго).

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Три гравці Динамо, яких хотів би бачити в Шахтарі за можливості? Шапаренко, Ванат і Бражко. Нехай Ярмоленко не ображається", – пожартував Срна в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Шахтар виграв чемпіонат та Кубок України. Динамо під завісу УПЛ скоротило відставання до 2 очок, а Кривбас завершив третім на відстані 14 пунктів від "гірників".

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