КДК УАФ відкрив провадження проти 26 українських футболістів, які виступали за команди з "ЛНР" і "ДНР". Повний список прізвищ опублікований на сайті УАФ.

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Дев'ятеро українців у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні Динамо в м. Сухумі, Грузія. Ще сімнадцятеро захищали кольори команди Схід-вугілля з так званої "ЛНР" на турнірі "Ліга братських народів", який відбувався 8-12 грудня 2020 року також в Сухумі.

Усім звинувачуваним до 8 квітня надана можливість надіслати письмові пояснення щодо участі у згаданих матчах, які завдають шкоди іміджу українського футболу.

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