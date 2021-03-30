"Щодо того, де працювати, це так – світ не закінчується на одному лише Зеніті. Тимощук створив з цим клубом історію – виграв Кубок УЄФА, став чемпіоном Росії, виграв практично все...

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Чому він зараз працює в Зеніті – це більше особисте. Толік розлучився, у нього зараз інша дружина. Напевно, це повпливало. Щодо його патріотизму... Критики він вже багато отримав. Особисто знаючи Толіка і його ставлення до України, я вважаю, що він – патріот України.

Хтось дивиться з боку. Бачить якісь загальні фрази, вирвані з контексту, якісь вчинки. Коли він грав за збірну, ми досить багато їздили і у Львові в госпіталь, і в Києві, після чого Толіку прилітала з того боку критика. Потім якось відмовлялися – тоді з нашої. Людина публічна, тому багато отримувала на свою адресу", – сказав Федецький в ефірі SportArena TV.

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