КДК УАФ открыл дело на 26 украинских футболистов, выступавших за команды из "ЛНР" и "ДНР". Полный список фамилий опубликован на сайте УАФ.

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Девять украинцев в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 года на стадионе Динамо в г. Сухуми, Грузия. Еще семнадцать защищали цвета команды Восток-уголь из так называемой "ЛНР" на турнире "Лига братских народов", который проходил 8-12 декабря 2020 года также в Сухуми.

Всем обвиняемым до 8 апреля предоставлена возможность направить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах, которые наносят ущерб имиджу украинского футбола.

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