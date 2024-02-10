Максим Терещенко, агент воротаря "вершкових" Іллі Волошина, розповів про інтерес до свого підопічного з боку інших грандів.

"ЗМІ писали, що Волошиним також цікавились Бенфіка та Спортінг, я про це не знаю. Можливо, до клубу і надходили якісь пропозиції.

Український велетень дебютував за Реал – розгромна перемога над Атлетіко, тренери в захваті

За 10 днів до підписання контракту з Реалом телефонували з Ювентуса – запрошували на тиждень, хотіли також все показати. Вони подвоювали суму трансферу, пропонували кращі умови Іллі, але ми навіть не розглядали цей варіант.

Ілля йшов до цього довго, вивчав мову, йому подобається Іспанія. Був варіант з Борусією Д, але він в Німеччину не захотів, в Італію також", – розповів Терещенко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 17-річний Волошин перейшов в Реал з Райо Махадаонди і уклав з мадридцями контракт до 30 червня 2026 року. Після досягнення повноліття він підпише з "вершковими" довгострокову угоду. Ілля вже встиг дебютувати за Реал – у складі Хувеніля С він відіграв другий тайм дербі проти Атлетіко.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика