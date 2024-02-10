Максим Терещенко, агент вратаря "сливочных" Ильи Волошина, рассказал об интересе к своему подопечному со стороны других грандов.

"СМИ писали, что Волошиным также интересовались Бенфика и Спортинг, я об этом не знаю. Возможно, в клуб и поступали какие-то предложения.

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За 10 дней до подписания контракта с Реалом звонили из Ювентуса – приглашали на неделю, хотели также все показать. Они удваивали сумму трансфера, предлагали лучшие условия Илье, но мы даже не рассматривали этот вариант.

Илья шел к этому долго, изучал язык, ему нравится Испания. Был вариант с Боруссией Д, но он в Германию не захотел, в Италию также", – рассказал Терещенко в комментарии Tribuna.

Напомним, 17-летний Волошин перешел в Реал из Райо Махадаонды и заключил с мадридцами контракт до 30 июня 2026 года. По достижении совершеннолетия он подпишет со "сливочными" долгосрочное соглашение. Илья уже успел дебютировать за Реал – в составе Хувениля С он отыграл второй тайм дерби против Атлетико.

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