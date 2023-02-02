Нинішнє трансферне вікно стає дуже насиченим на переходи українців у солідні європейські чемпіонати.

За інформацією Футбол 24, гравець юнацьких збірних України 18-річний Анатолій Семенець близький до переходу в португальський клуб Візела. Молодий вінгер перебував на перегляді та отримав пропозицію підписати контракт.

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Семенець стабільно їздить у юнацькі збірні України. Викликався Володимиром Єзерським у збірну України 2003 року та Сергієм Нагорняком у команду 2004 року народження. Анатолій є вихованцем академії Динамо, виступав за юнацькі команди "біло-синіх", а також київського Арсенала і Шахтаря. З 2020 року переїхав до Іспанії, де грав за Корію та Рекреатіво у вищому дивізіоні серед U-19. Діє на позиції флангового форварда.

Потенційно нова команда Семенця виступає у елітному дивізіоні Португалії. Візела посідає 8 місце з 18-ти в таблиці Прімейри.

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