Півзахисник Шахтаря Данило Кревсун йде на підвищення в Німеччині – змінює середняка чемпіонату на лідера.

Кревсун покидає молодіжну команду Пройссен Мюнстер заради дортмундської Борусії U-19, повідомляє видання WN. 17-річний хавбек вже тренувався з Борусією.

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Данило переїхав у Німеччину після повномасштабного вторгнення росіян. Восени він став найкращим бомбардиром Пройссена в західній Бундеслізі U-19, забивши 4 голи за 7 матчів.

Дортмунд у тому ж чемпіонаті бореться за лідерство, тоді як Пройссен пасе задніх, тому це очевидний крок вперед для вихованця Шахтаря.

"Дуже шкода, він був абсолютно найкращим. І не лише через голи", – прокоментував втрату Кревсуна його тренер.

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