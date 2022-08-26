Микита Федотов, який одразу після початку повномасштабної війи приєднався до ЗСУ, повернувся у футбол. Воротар підписав контракт із Понферрадіною.

Понферрадіна, яка посідає друге місце в Сегунді після двох турів, оголосила про перехід 22-річного українця Микити Федотова. Угода розрахована на сезон 2022/23, інформує офіційний Twitter Понферрадіни.

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Воротар виступатиме за молодіжну команду та залучатиметься до основи. Останнім клубом українського кіпера був іспанський Монтіхо, за який він провів 14 поєдинків. Перед тим вихованець академії Шахтаря виступав за Полтаву і Полісся.

Взимку Микита Федотов повинен був підписати контракт з Металістом і вже приїхав на збори в табір харків'ян, але одразу після початку повномасштабної війни узяв до рук зброю та добровільно пішов захищати Україну.

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