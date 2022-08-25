Як повідомляв "Футбол 24", Ювентус офіційно відпустив Андрія Фірмана набиратися досвіду в інший клуб. Сезон 2022/23 молодий українець проведе у складі СПАЛа. Команда з Феррари виступає в Серії Б, але 17-річний Фірман гратиме за молодіжку.

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"Нові кольори, нові пригоди. Вперед, СПАЛ", – написав українець в Instagram, додавши світлини з презентації.

Попередній сезон уродженець Львова відіграв у Ювентусі U-17, де відзначився 6-ма голами та одним асистом. Андрія влітку перевели у прімаверу Юве, але вирішили тимчасово відпустити.

Мама Андрія розповідала, що СПАЛ цікавився українцем ще до переходу в академію Ювентуса, однак тоді хлопець вирішив обрати топ-клуб. Фірман грає за збірну України U-17 (дебютував у квітні, зіграв три матчі, результативними діями не відзначався).

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