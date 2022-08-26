Никита Федотов, который сразу после начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ, вернулся в футбол. Вратарь подписал контракт с Понферрадиной.

Понферрадина, занимающая второе место в Сегунде после двух туров, объявила о переходе 22-летнего украинца Никиты Федотова. Соглашение рассчитано на сезон 2022/23, сообщает официальный Twitter Понферрадины.

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Вратарь будет выступать за молодежную команду и привлекаться к основе. Последним клубом украинского кипера был испанский Монтихо, за который он провел 14 поединков. До этого воспитанник академии Шахтера выступал за Полтаву и Полесье.

Зимой Никита Федотов должен был подписать контракт с Металлистом и уже приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.

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