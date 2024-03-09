Тібо Куртуа повинен залишитися "залізним" №1 у найближчі роки, але клуб підготував довгостроковий план для гідної заміни бельгійця, інформує Marca.

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Реал має у своєму розпорядженні ще 2 велетів – 18-річного Франа Гонсалеса (199 см) і 17-річного Іллю Волошина (202 см). Перший у нинішньому сезоні регулярно підключався до тренувань дорослої команди з Кепою і Луніним. Фран повинен стати основним воротарем Кастільї у наступній кампанії, але продовжить займатися і з дорослими конкурентами.

Волошин лише місяць тому перейшов з Райо Махадаонди та вже вразив Реал. Українець через бюрократичні нюанси наразі має право грати лише за Хувеніль С, проте в наступному сезоні проскочить відразу дві сходинки і буде виступати за Хувеніль А. Якщо українець розвиватиметься згідно з планом, то незабаром також отримає свої можливості поруч з першою командою.

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