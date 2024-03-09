Тибо Куртуа должен остаться "железным" №1 в ближайшие годы, но клуб подготовил долгосрочный план для достойной замены бельгийца, информирует Marca.

Украинский великан дебютировал за Реал – разгромная победа над Атлетико, тренеры в восторге

Реал располагает еще 2 великанами – 18-летним Франом Гонсалесом (199 см) и 17-летним Ильей Волошиным (202 см). Первый в нынешнем сезоне регулярно подключался к тренировкам взрослой команды с Кепой и Луниным. Фран должен стать основным вратарем Кастильи в следующей кампании, но продолжит заниматься и со взрослыми конкурентами.

Волошин лишь месяц назад перешел из Райо Махадаонды и уже поразил Реал. Украинец из-за бюрократических нюансов пока имеет право играть только за Хувениль С, однако в следующем сезоне проскочит сразу две ступеньки и будет выступать за Хувениль А. Если украинец будет развиваться согласно плану, то вскоре также получит свои возможности рядом с первой командой.

Украина рвется на Евро: бомбардир из Байера, новейший Гармаш и компания проведут марафон – три матча за шесть дней