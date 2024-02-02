Мадридський клуб покладає величезні надії на свого нового українського голкіпера, стверджує DefensaCentral.

Реал підписав ще одного українця – на нього полювало пів Європи

Реалу довелося докласти зусиль, щоб випередити інші європейські топ-клуби у боротьбі за Волошина. 17-річний українець вважається одним з найталановитіших воротарів покоління і має видатну антропометрію – вже 202 сантиметри зросту. "Вершкові" дуже задоволені, що Ілля для продовження кар'єри обрав саме їх.

Флорентіно Перес встиг особисто поговорити з хлопцем. Президент Реала пообіцяв, що Волошин отримає значно "серйозніший" контракт, якщо покаже себе упродовж чинної угоди до 2026 року. Іллю розглядають як стратегічний актив. Позиції Тібо Куртуа залишаються "залізними", але у травні бельгійцю стукне вже 32. Влітку Реал ризикує залишитися без гідного резервіста, адже Лунін нібито хоче піти, а викуп Кепи не розглядається. Можливо, Волошин знадобиться першій команді значно раніше, ніж того можна було очікувати.

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