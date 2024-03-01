Блавацький через сімейні обставини змушений перервати співпрацю з польською Томасовією (четвертий дивізіон Польщі), інформує Sport.ua.

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Зазначається, що тренер взяв відпустку на 3 місяці. Контракт Богдана Блавацького з Томасовією розрахований до 30 червня 2024 року.

До слова, Блавацький має чималий досвід роботи в українських клубах (Прикарпаття, Поділля, Спартак Івано-Франківськ, Оболонь, Львів, Нива Вінниця, Ужгород та інші).

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