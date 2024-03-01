Блавацкий по семейным обстоятельствам вынужден прервать сотрудничество с польской Томасовией (четвертый дивизион Польши), информирует Sport.ua.

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Отмечается, что тренер взял отпуск на 3 месяца. Контракт Богдана Блавацкого с Томасовией рассчитан до 30 июня 2024 года.

К слову, Блавацкий имеет немалый опыт работы в украинских клубах (Прикарпатье, Подолье, Спартак Ивано-Франковск, Оболонь, Львов, Нива Винница, Ужгород и другие).

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