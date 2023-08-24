Динамо Батуми официально объявило о назначении украинского специалиста. Договор рассчитан до конца 2025 года.

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Предыдущим клубом Демченко была Дила Гори, которую он тренировал с января 2021 года. В минувшем сезоне украинец выиграл бронзовые медали чемпионата Грузии и гарантировал команде квалификацию Лиги конференций. Там Дила на стадии второго раунда разобралась с полтавской Ворсклой, но следующий соперник, АПОЭЛ, оказался непреодолимым препятствием.

Динамо Батуми является действующим вице-чемпионом Грузии и сейчас возглавляет турнирную таблицу с 5 очками преимущества за 15 туров до финиша. В новой команде Демченко будет тренировать украинского хавбека Ивана Литвиненко и вингера Георгия Цитаишвили, арендованного у киевского Динамо.

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