Ще один наш співвітчизник – Денис Хомутов – знову працевлаштувався за кордоном.

Український фахівець Денис Хомутов очолив Гареджі 1960, повідомляє прес-служба грузинського клубу.

Екс-тренер збірної України Фоменко лікується від раку

Терміни та деталі угоди не розголошуються. До слова, Грузія – не нова країна для українця. Свого часу він встиг попрацювати з місцевими Гагрою та Телаві.

Нагадаємо, екс-хавбек Шахтаря тренерську роботу розпочав в донецькому Олімпіку у 2013 році. З 2017-го по 2019-й трудився у Грузії. Потім був фінський Нимме Калью, і повернення в Україну у київську Чайку. Останнім місцем роботи Дениса була академія Чорноморця.

Гареджі 1960 лідирує у другому за силою дивізіоні чемпіонату Грузії, набравши після 18-ти турів 42 очки.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається