Еще один наш соотечественник – Денис Хомутов – снова трудоустроился за рубежом.

Украинский специалист Денис Хомутов возглавил Гареджи 1960, сообщает пресс-служба грузинского клуба.

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Сроки и детали сделки не разглашаются. К слову, Грузия – не новая страна для украинца. В свое время он успел поработать с местными Гагрой и Телави.

Напомним, экс-хавбек Шахтера тренерскую работу начал в донецком Олимпике в 2013 году. С 2017-го по 2019-й трудился в Грузии. Затем был финский Нимме Калью, и возвращение в Украину в киевскую Чайку. Последним местом работы Дениса была академия Черноморца.

Гареджи 1960 лидирует во втором по силе дивизионе чемпионата Грузии, набрав после 18-ти туров 42 очка.

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