Етнічний українець відзначився дебютним голом за команду "дияволів" U-18.

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Сталося це у принциповому матчі проти однолітків з Лідса. Бауманн підключився до атаки і двома дотиками завершив момент. Це був третій гол у розгромній перемозі МЮ 4:0. "Дияволи" просто не помічають суперників у цій віковій категорії – 13 перемог з 13 можливих, різниця голів 42:7 і перше місце групи Північ, маючи 14 очок переваги над Ман Сіті. Бауманн є важливою частиної успіху, провівши 9 матчів.

17-річний футболіст – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії МЮ. Бауманн грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою клубу Полом Скоулзом.

GOAL! Zach Baumann makes it 3-0! pic.twitter.com/gpDW8RxmR2 — utdreport Academy (@utdreportAcad) January 27, 2024

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