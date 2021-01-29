"Вважаю, що ціна в 6 мільйонів (у стільки оцінює Коваленка Transfermarkt – прим.) цілком реальна, але треба враховувати і ситуацію з контрактом гравця, до його закінчення залишилося недовго. Звичайно, за цією логікою, Віктора можна взяти і влітку безкоштовно, але думаю, престиж Шахтаря в Європі високий, а тому жоден клуб не подумає так вчинити.

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Аталанті потрібен такий півзахисник. Скільки італійці заплатять, взявши українця взимку, я не знаю, але навіть невелика комісія в районі 1 млн євро буде адекватною в ситуації, що склалася. Але це не буде відповідати ні реальній вартості Коваленка, ні амбіціям і планам на євровесну для донецького клубу", – цитує Великих Footboom.

До слова, ЗМІ повідомляють, що Коваленко незабаром стане гравцем клубу із Бергамо. Контракт з Аталантою нібито буде розрахований до 2025 року, а Шахтар отримає за хавбека 1 млн євро.

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