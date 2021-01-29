"Считаю, что цена в 6 млн (во столько оценивает Коваленко Transfermarkt – прим.) вполне реальна, но надо учитывать и ситуацию с контрактом игрока, до его окончания осталось недолго. Конечно, по этой логике, Виктора можно взять и летом бесплатно, но думаю, престиж Шахтера в Европе высок, а потому ни один клуб не подумает так поступить.

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Аталанте нужен такой полузащитник. Сколько итальянцы заплатят, взяв украинца зимой, я не знаю, но даже небольшая комиссия в районе 1 млн евро будет адекватной в сложившейся ситуации. Но это не будет отвечать ни реальной стоимости Коваленко, ни амбициям и планам на евровесну для донецкого клуба", – цитирует Великих Footboom.

К слову, СМИ сообщают, что Коваленко вскоре станет игроком клуба из Бергамо. Контракт с Аталантой якобы будет рассчитан до 2025 года, а Шахтер получит за хавбека 1 млн евро.

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