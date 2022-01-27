Опорний півзахисник Владислав Охрончук продовжить кар'єру в Ястшембе, повідомляє прес-служба польського клубу.

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24-річний українець підписав з представником другого дивізіону контракт терміном на півроку з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, останнім клубом Охрончука був казахський Жетису, до якого він приєднався у липні 2021 року. За клуб він провів 10 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Жетису за підсумками сезону покинув еліту казахського футболу. Ястшембе у турнірній таблиці Другого дивізіону Польщі посідає чотирнадцяту сходинку.

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