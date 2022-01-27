Український півзахисник змінив чемпіонат Казахстану на другий дивізіон Польщі
Сусідня першість поповнилась черговим українським легіонером Владиславом Охрончуком.
Опорний півзахисник Владислав Охрончук продовжить кар'єру в Ястшембе, повідомляє прес-служба польського клубу.
Хавбек Колоса вирушив в оренду у фінський Маріехамн
24-річний українець підписав з представником другого дивізіону контракт терміном на півроку з опцією продовження ще на рік.
Нагадаємо, останнім клубом Охрончука був казахський Жетису, до якого він приєднався у липні 2021 року. За клуб він провів 10 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
До слова, Жетису за підсумками сезону покинув еліту казахського футболу. Ястшембе у турнірній таблиці Другого дивізіону Польщі посідає чотирнадцяту сходинку.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної