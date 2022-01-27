Півзахисник Колоса Альваро Нгамба продовжить кар'єру в Маріехамні, повідомляє прес-служба ковалівців.

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23-річний камерунець виступатиме за фінський клуб на правах оренди. Термін угоди – 1 рік.

Нагадаємо, Нгамба перейшов у Колос у січні 2021 року з Поділля. За першу команду "хліборобів" зіграв 13 поєдинків без результативних дій (у поточному сезоні – 5 матчів). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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