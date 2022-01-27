Хавбек Колоса вирушив в оренду у фінський Маріехамн
12:27 - Читать на русском
Ковалівський клуб продовжує тасувати свій склад. Цього разу непотрібним виявився камерунський легіонер Альваро Нгамба.
Півзахисник Колоса Альваро Нгамба продовжить кар'єру в Маріехамні, повідомляє прес-служба ковалівців.
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23-річний камерунець виступатиме за фінський клуб на правах оренди. Термін угоди – 1 рік.
Нагадаємо, Нгамба перейшов у Колос у січні 2021 року з Поділля. За першу команду "хліборобів" зіграв 13 поєдинків без результативних дій (у поточному сезоні – 5 матчів). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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