Опорный полузащитник Владислав Охрончук продолжит карьеру в Ястшембе, сообщает пресс-служба польского клуба.

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24-летний украинец подписал с представителем второго дивизиона контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

Напомним, последним клубом Охрончука был казахский Жетису, к которому он присоединился в июле 2021 года. За клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Жетису по итогам сезона покинул элиту казахского футбола. Ястшембе в турнирной таблице Второго дивизиона Польши занимает четырнадцатую строчку.

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