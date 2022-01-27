Украинский полузащитник сменил чемпионат Казахстана на второй дивизион Польши
Соседнее первенство пополнилось очередным украинским легионером Владиславом Охрончуком.
Опорный полузащитник Владислав Охрончук продолжит карьеру в Ястшембе, сообщает пресс-служба польского клуба.
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24-летний украинец подписал с представителем второго дивизиона контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.
Напомним, последним клубом Охрончука был казахский Жетису, к которому он присоединился в июле 2021 года. За клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
К слову, Жетису по итогам сезона покинул элиту казахского футбола. Ястшембе в турнирной таблице Второго дивизиона Польши занимает четырнадцатую строчку.
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