Український півзахисник Антон Дудік підписав контракт з Карлайл Юнайтед, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Контракт 19-річного хавбека з представником Першої ліги (третій за силою дивізіон) розрахований до кінця сезону 2023/24.

Нагадаємо, Дудік – вихованець Академій луцької Волині та донецького Шахтаря. На початку повномасштабного вторгнення він разом з матір'ю виїхав спочатку у Польщу (де виступав за вроцлавський Шльонск), а потім в Англію. Зазначається, що Антон вже давно перебував на перегляді в Карлайл Юнайтед і вразив тренерський штаб та керівництво клубу, яке й дало йому шанс проявити себе, уклавши з ним угоду. До слова, він є молодшим братом Артема Дудіка (виступав за Волинь, Маріуполь, Металіст 1925 та ін.).

"Антон працює з нами останні пару місяців. Його нам порекомендував агент, тож ми запросили його потренуватися з молодіжною командою. Він показав, що має достатній рівень, щоб бути залученим і до тренувань першої, що відбувалося неодноразово. У ньому є щось таке, на що варто звернути увагу та залишити його в команді надовше, поки ми намагаємося його розвивати.

Він ще не готовий перейти в першу команду, але, безумовно, виглядає так, ніби має реальні перспективи. У нього є досвід роботи у великих клубах України, і я з нетерпінням чекаю, як він розвиватиметься. Крім того, це звучить трохи м'яко, але я думаю, що хлопець заслуговує на шанс, враховуючи те, через що він і його сім'я пройшли", – зазначив головний тренер команди Пол Сімпсон.

Карлайл Юнайтед після 28-ми турів йде у турнірній таблиці Ліги 1 на передостанній сходинці.

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