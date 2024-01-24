Син легенди Шахтаря вражає результативністю в Італії – його не взяли в юнацьку команду "гірників"
Екс-форвард збірної України Андрій Воробей може пишатися своїм нащадком, який торує шлях в європейській першості.
Як стало відомо Футбол 24, син легендарного форварда Шахтаря Андрія Воробея виступає в клубі Серії B.
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Мова йде про 16-річного Максима Воробея, який, щоправда, не пішов стопами батька, і грає в опорній зоні (а при потребі закриває позицію центрбека). Зараз він грає в чемпіонаті Італії за юнаків клубу Фералпісало (10 матчів, 3 голи), перша команда якого іде на передостанньому місці Серії B.
Нагадаємо, Максим починав у Шахтарі, але в юнацьку команду "гірників" його не взяли. Потім він їздив у Хорватію. У січні 2023 року перебрався у молодіжну команду Спеції. До слова, 16-річний хавбек вражає своєю фактурою – його зріст уже 189 см.
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