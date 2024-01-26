Украинский полузащитник Антон Дудик подписал контракт с Карлайл Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Контракт 19-летнего хавбека с представителем Первой лиги (третий по силе дивизион) рассчитан до конца сезона 2023/24.

Напомним, Дудик – воспитанник Академий луцкой Волыни и донецкого Шахтера. В начале полномасштабного вторжения он вместе с матерью уехал сначала в Польшу (где выступал за вроцлавский Шлёнск), а затем в Англию. Отмечается, что Антон уже давно находился на просмотре в Карлайл Юнайтед и поразил тренерский штаб и руководство клуба, которое и дало ему шанс проявить себя, заключив с ним соглашение. К слову, он является младшим братом Артема Дудика (выступал за Волынь, Мариуполь, Металлист 1925 и др.).

"Антон работает с нами последние пару месяцев. Его нам порекомендовал агент, поэтому мы пригласили его потренироваться с молодежной командой. Он показал, что имеет достаточный уровень, чтобы быть привлеченным и к тренировкам первой, что происходило неоднократно. В нем есть что-то такое, на что стоит обратить внимание и оставить его в команде подольше, пока мы пытаемся его развивать.

Он еще не готов перейти в первую команду, но, безусловно, выглядит так, будто имеет реальные перспективы. У него есть опыт работы в больших клубах Украины, и я с нетерпением жду, как он будет развиваться. Кроме того, это звучит немного мягко, но я думаю, что парень заслуживает шанса, учитывая то, через что он и его семья прошли", – отметил главный тренер команды Пол Симпсон.

Карлайл Юнайтед после 28-ми туров идет в турнирной таблице Лиги 1 на предпоследней строчке.

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