За підсумками першої половини сезону 2023/24 Іван Желізко визнаний найкращим опорним півзахисником у другому дивізіоні Польщі за версією уболівальників. 22-річний українець став переможцем голосування, повідомляє офіційний Twitter Лехії.

Український голкіпер визнаний найкращим воротарем у чемпіонаті Польщі

Це другий українець, який отримав таку відзнаку. Раніше кіпер Лехії Богдан Сарнавський здобув звання найкращого воротаря.

Нагадаємо, влітку 2023-го Іван Желізко у складі молодіжної збірної України дійшов до півфіналу чемпіонату Європи U-21. Після цього вихованець Карпат перейшов із латвійської Вальмієри в Лехію за 500 тисяч євро. У першій частині сезону 2023/24 українець зіграв 19 матчів, забив 1 гол і тричі асистував партнерам.

Лехія завершила першу частину сезону на 4-й позиції турнірної таблиці. Гданська команда відстає від дуету лідерів на 2 очки і претендує на вихід в Екстраклясу.

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