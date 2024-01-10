По итогам первой половины сезона 2023/24 Иван Желизко признан лучшим опорным полузащитником во втором дивизионе Польши по версии болельщиков. 22-летний украинец стал победителем голосования, сообщает официальный Twitter Лехии.

Украинский голкипер признан лучшим вратарем в чемпионате Польши

Это второй украинец, получивший такое отличие. Ранее кипер Лехии Богдан Сарнавский был признан лучшим вратарем.

Напомним, летом 2023-го Иван Желизко в составе молодежной сборной Украины дошел до полуфинала чемпионата Европы U-21. После этого воспитанник Карпат перешел из латвийской Вальмиеры в Лехию за 500 тысяч евро. В первой части сезона 2023/24 украинец сыграл 19 матчей, забил 1 гол и трижды ассистировал партнерам.

Лехия завершила первую часть сезона на 4-й позиции турнирной таблицы. Гданьская команда отстает от дуэта лидеров на 2 очка и претендует на выход в Экстраклясу.

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