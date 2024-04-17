"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

На очереди у нас 1992-й год! Самый успешный в истории симферопольской Таврии, которая запечатлелась в памяти как первый чемпион Украины, сенсационно одолевший в решающем матче Динамо.

Тогда же национальная команда проведет свой первый поединок против венгров, отказавшихся от спарринга в Киеве, оправдываясь сложными условиями добирания до столицы нашей родины. О дебютном Кубке Украины, зарплате мешками, начале гегемонии Динамо и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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