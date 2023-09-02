Шотландія, 4 тур

Сент-Джонстон – Данді – 2:2

Голи: Кучерявий, 82, 90+6 – Тіфоні, 35, Лемі, 58

Сент-Джонстон складно почав сезон в елітному дивізіоні, набравши лише одне очко за три тури. Сьогодні команда також була близькою до поразки, поступаючись в рахунку на два м'ячі.

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Втім, героєм матчу судилося стати українцю. Максим Кучерявий вийшов на заміну в середині другого тайму і спромігся оформити дубль. Вирішальний гол наш земляк забив перед самісіньким фінальним свистком.