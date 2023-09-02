Украинский легионер стал героем в Шотландии – видео дубля, который спас от поражения
20:58 - Читати українською
Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Кучерявый забил свои первые голы в Премьер-лиге Шотландии.
Шотландия, 4 тур
Сент-Джонстон – Данди – 2:2
Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тифони, 35, Леми, 58
Сент-Джонстон сложно начал сезон в элитном дивизионе, набрав всего одно очко за три тура. Сегодня команда также была близка к поражению, уступая в счете на два мяча.
Мудрик вернулся и стал худшим, Челси снова провалился – экс-звезда МЮ нанес Почеттино второе поражение в АПЛ
Впрочем, героем матча суждено было стать украинцу. Максим Кучерявый вышел на замену в середине второго тайма и смог оформить дубль. Решающий гол наш земляк забил перед самым финальным свистком.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter