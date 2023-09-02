Шотландия, 4 тур

Сент-Джонстон – Данди – 2:2

Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тифони, 35, Леми, 58

Сент-Джонстон сложно начал сезон в элитном дивизионе, набрав всего одно очко за три тура. Сегодня команда также была близка к поражению, уступая в счете на два мяча.

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Впрочем, героем матча суждено было стать украинцу. Максим Кучерявый вышел на замену в середине второго тайма и смог оформить дубль. Решающий гол наш земляк забил перед самым финальным свистком.