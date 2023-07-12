Украинский полузащитник Артур Мурза покинул Аксу, сообщает клубная пресс-служба.

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22-летний вингер присоединился к казахской команде в феврале 2023-го, подписав контракт сроком на 1 год. Стороны, однако, решили расторгнуть соглашение досрочно, и украинец покинул клуб в статусе свободного агента.

Напомним, Мурза – воспитанник Динамо и Шахтера. На профессиональном уровне дебютировал за Мариуполь. Успел поиграть за Волынь, Краматорск, Горняк-Спорт, Оболонь, Металлист, казахский Кызыл-Жар СК и латвийскую Вальмиеру. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, сейчас Аксу с семью очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги Казахстана. В конце апреля команду со скандалом покинул украинский наставник Руслан Костышин.

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