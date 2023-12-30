"Было трудно в начале. Во-первых, другой континент. Понимаешь, что это далеко, но когда находишься там, то понимаешь, что это настолько далеко.

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Большая разница во времени. В моем случае было так: за первую половину дня успевал сделать много – тренировки, позвонить родным и близким, что-то дополнительно сделать (например, на английский сходить или поехать сделать какие-то документы). А уже после 16:00 ты не знаешь, что делать. Некому позвонить – в Украине, в Европе все уже спят. Потом уже в Америке наступает вечер. Люди отдыхают, а у тебя ни друзей, никого. И все, ты наедине. Но со временем привыкаешь, находишь друзей, находишь с кем общаться и что делать, знаешь, куда можно пойти. И когда процесс адаптации прошел, стало легче.

В Европе думают, что МЛС – это так, лига для отдыха, туда едут доигрывать. Но это не так. Конечно, есть свои нюансы. Например, команды не вылетают в низшие дивизионы. Поэтому немного в чемпионате исчезает составляющая, что всегда нужно побеждать. В Европе ты понимаешь – если проиграешь, то не заработаешь очки. Тебя обгонят другие команды и ты будешь внизу таблицы. А в МЛС, если ты проиграешь и будешь внизу, все относятся к этому легче. Проиграли? Будет следующая игра.

Но лига сама интенсивная, команды одинаковые. Из-за заработного потолка во всех командах есть топовые игроки. Это интересно, есть соревновательный дух. Ты знаешь – даже если приедешь к последней команде, у нее будут в составе топовые игроки. Нет такого, как в Украине, где Шахтер и Динамо могли покупать лучших игроков, потому что у них больше денег, поэтому они лучшие. А здесь у всех команд одинаковый бюджет.

Поэтому сложнее побеждать на выезде, по сравнению с Европой. Страна большая, всегда летаем самолетом. Вот тебе играть против Хьюстона – ты летишь 2,5-3 часа, а там +40 градусов, тогда как у тебя +30. У тебя влажность, а там сухо. Перепады температуры, смены времени, на некоторых стадионах искусственное покрытие – это все играет свою роль. Даже в Чикаго играть – это час назад. Маленькие детали, но это все влияет. Потому что твое тело привыкло к одному, надо меняться, а у тебя на это один день. Это не так легко.

Плюс я не провел здесь целый сезон. Закончил предыдущий в Хорватии, месяц ждал визу, и когда прилетел, партнеры по команде уже были в форме. А у меня ни сборов, ничего. А это очень трудно, потому что играть десять месяцев без остановки. У них есть два-три кубка, и летом они не отдыхают, продолжают играть. В Европе ты знаешь – отыграл полсезона, у тебя есть отдых 3-4 недели. А в МЛС начинаешь в феврале и до декабря можешь играть, как вот мы, если выходишь в плей-офф", – сказал Чеберко в комментарии Tribuna.

Напомним, Евгений перешел в Коламбус Крю в июле 2023-го из хорватского Осиека за 1 млн евро и сразу же завоевал с командой чемпионство. Он стал лишь вторым украинцем в истории, который выиграл Кубок МЛС – в 2004 году трофей выигрывал Дмитрий Коваленко в составе ДС Юнайтед.

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