"Основні принципи, які були при Папшуні, збереглися. Шварга додав свої деталі, які можуть допомогти нам буде ще кращими. Коли ми граємо проти команди за лінією м'яча, я вище підіймаюся третьою десяткою і насичую певну ділянку поля в пресингу.

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Я думаю, що для Динамо стиль Папшуна підходив би краще, тому що в нього все закладено на інтенсивності, на спринтах. Як ми бачили при Луческу, Динамо також грало в інтенсивний та вертикальний футбол. Щось схоже сповідує Папшун", – сказав Кочергін в коментарі порталу Український футбол.

Варто нагадати, що преса повідомляла про інтерес до Марека Папшуна з боку Динамо та Шахтаря. Але "гірників" очолив Маріно Пушіч, а Динамо призначило на посаду коуча Олександра Шовковського.