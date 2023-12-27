Український легіонер назвав ідеального тренера для Динамо: "Сповідує щось схоже на футбол Луческу"
Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін вважає, що Марек Папшун міг стати хорошим тренером для Динамо.
"Основні принципи, які були при Папшуні, збереглися. Шварга додав свої деталі, які можуть допомогти нам буде ще кращими. Коли ми граємо проти команди за лінією м'яча, я вище підіймаюся третьою десяткою і насичую певну ділянку поля в пресингу.
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Я думаю, що для Динамо стиль Папшуна підходив би краще, тому що в нього все закладено на інтенсивності, на спринтах. Як ми бачили при Луческу, Динамо також грало в інтенсивний та вертикальний футбол. Щось схоже сповідує Папшун", – сказав Кочергін в коментарі порталу Український футбол.
Варто нагадати, що преса повідомляла про інтерес до Марека Папшуна з боку Динамо та Шахтаря. Але "гірників" очолив Маріно Пушіч, а Динамо призначило на посаду коуча Олександра Шовковського.