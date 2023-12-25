"Наскільки я розумію, Динамо шукає центрального захисника. Причому пошук відбувається як в Україні, так і за її межами. Називаються прізвища футболістів, які грають за кордоном, але з українським паспортом. Було прізвище Качараби, але кияни, наскільки я розумію, не зацікавлені в ньому.

Також йдеться про футболістів з українського чемпіонату, але вони досить дорогі. Тут потрібно вибрати правильну позицію, щоб зрозуміти, що за цього гравця можна заплатити гроші, а він переїде в Динамо і одразу додасть.

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Щодо ситуації з іноземними футболістами, то був певний варіант із центральним захисником з Польщі. Але в останній момент через ситуацію в Україні переговори згорнули. На гравця дуже сильно тиснула сім'я через війну, і він в останній момент відмовився продовжувати перемовини.

Взагалі, ті футболісти, які готові їхати в Україну у воєнний час, не відповідають рівню Динамо. А ті, кого кияни хотіли б запросити з-за кордону – там складно, бо війна. Вони не усвідомлюють ситуації, не розуміють, що таке повітряні тривоги, дрони, які можуть вибухати. Читають новини та розуміють, що у Києві достатньо небезпечно.

Але пошуки центрального захисника продовжуються. І бажано, щоб він був лівоногим. У запасі є Михавко. На нього дуже великі сподівання. Можливо, він отримає шанс у першій команді. Але його молодість на цьому етапі застерігає від того, щоб одразу кидати його у ключові поєдинки.

Наскільки мені відомо, Салюком із Чорноморця Динамо не цікавиться. Кияни більше дивляться на захід. Якщо з'явиться недорогий і якісний варіант в Україні, то вони, звичайно, розглянуть", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, першу частину УПЛ 2023/24 Динамо завершило на 5-му місці турнірної таблиці. Підопічні Олександра Шовковського відстають від лідерів на 6 очок, але мають три гри в запасі.

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