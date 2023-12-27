"Основные принципы, которые были при Папшуне, сохранились. Шварга добавил свои детали, которые могут помочь нам будет еще лучше. Когда мы играем против команды по линии мяча, я выше поднимаюсь третьей десяткой и насыщаю определенный участок поля в прессинге.

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Я думаю, что для Динамо стиль Папшуна подходил бы лучше, потому что у него все заложено на интенсивности, спринтах. Как мы видели при Луческу, Динамо тоже играло в интенсивный и вертикальный футбол. Что-то похожее исповедует Папшун", – сказал Кочергин в комментарии порталу Украинский футбол.

Следует напомнить, что пресса сообщала об интересе к Мареку Папшуну со стороны Динамо и Шахтера. Но "горняков" возглавил Марино Пушич, а Динамо назначило на должность коуча Александра Шовковского.