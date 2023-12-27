Украинский легионер назвал идеального тренера для Динамо: "Ставит что-то похожее на футбол Луческу"
Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин считает, что Марек Папшун мог стать хорошим тренером для "Динамо".
"Основные принципы, которые были при Папшуне, сохранились. Шварга добавил свои детали, которые могут помочь нам будет еще лучше. Когда мы играем против команды по линии мяча, я выше поднимаюсь третьей десяткой и насыщаю определенный участок поля в прессинге.
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Я думаю, что для Динамо стиль Папшуна подходил бы лучше, потому что у него все заложено на интенсивности, спринтах. Как мы видели при Луческу, Динамо тоже играло в интенсивный и вертикальный футбол. Что-то похожее исповедует Папшун", – сказал Кочергин в комментарии порталу Украинский футбол.
Следует напомнить, что пресса сообщала об интересе к Мареку Папшуну со стороны Динамо и Шахтера. Но "горняков" возглавил Марино Пушич, а Динамо назначило на должность коуча Александра Шовковского.