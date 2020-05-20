Український легіонер Бундесліги скептично оцінив свої шанси на збірну України

Нападник Санкт-Паулі Борис Тащи із задоволенням би приміряв футболку збірної України.

"Насправді я про це не думаю. Якщо така можливість буде, то звичайно, з великим задоволенням.

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Але в нинішній ситуації, мені здається, це дуже важко. Мене не викликали в збірну, коли я грав у Штутгарті. Не думаю, якщо я зараз почну феєрити, то мене викличуть. Хоча, звичайно, можливо. Думки такі є", – розповів Тащи для програми Бомбардир.

Після 26-ти турів Другої Бундесліги Санкт-Паулі розташувався на 9-й сходинці. У нинішньому сезоні внутрішнього чемпіонату 26-річний українець провів 14 матчів, в яких відзначився асистом.

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