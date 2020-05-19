Український легіонер Бундесліги поділився враженнями від відновлення чемпіонату Німеччини

Нападник Санкт-Паулі Борис Тащи розповів про нюанси реанімування футболу у Німеччині.

"Почуття найпозитивніші, тому що ми за цей час скучили за футболом.

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Що стосується обмежень, то їх дуже багато: всі перебувають в масках в роздягальнях, в підтрибунному приміщенні, при виході на поле, на лавці для запасних – по суті, тільки на полі ти без захисного аксесуара. Ми — перші, тому повинні дотримуватися правил. Це важливо і правильно. Зазначу, що настрій піднесений, тому що результат турнірів буде справедливим.

Гра без уболівальників – це щось незвичайне, але ти себе ментально готуєш до таких заходів. Кожна людина розуміє, що несе відповідальність не тільки за себе, а й за всю лігу. Дурні помилки не потрібні, намагаємося дотримуватися всіх рекомендацій уряду", – розповів Тащи для ТК Футбол.

У нинішньому сезоні Другої Бундесліги 26-річний українець зіграв у чемпіонаті 13 матчів та віддав 1 асист.

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