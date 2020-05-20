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Украинский легионер Бундеслиги скептически оценил свои шансы на сборную Украины

20 мая 23:28 35 Читати українською
Украинский легионер Бундеслиги скептически оценил свои шансы на сборную Украины
Борис Тащи / Фото ФК Санкт-Паули

Нападающий Санкт-Паули Борис Тащи с удовольствием бы примерил футболку сборной Украины.

"На самом деле я об этом не думаю. Если такая возможность будет, то конечно, с большим удовольствием.

Украинский легионер Бундеслиги поделился впечатлениями от возобновления чемпионата Германии

Но в нынешней ситуации, мне кажется, это очень трудно. Меня не вызывали в сборную, когда я играл в Штутгарте. Не думаю, если я сейчас начну феерить, то меня вызовут. Хотя, конечно, возможно. Мысли такие есть", – рассказал Тащи для программы Бомбардир.

После 26-ти туров Второй Бундеслиги Санкт-Паули расположился на 9-й строчке. В нынешнем сезоне внутреннего чемпионата 26-летний украинец провел 14 матчей, в которых отметился ассистом.

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Борис Тащи Борис Тащи Санкт-Паули Санкт-Паули Украина Украина Германия Сборная Украины Украинцы за рубежом
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