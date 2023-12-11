Український клуб, який став на паузу після початку війни, оголосив про відновлення діяльності
ФК Нікополь після тривалої перерви потроху повертається на футбольну мапу країни. Представник Дніпропетровської області стартує зі створення дитячих команд.
"Війна, яка триває вже майже 2 роки, зупинила розвиток футболу в нашому районі. Був змушений припинити свої виступи професійний футбольний клуб Нікополь, також зупинили участь у змаганнях дитячі команди нашого міста та багатьох інших населених пунктах нашого району.
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Є великі проблеми з можливістю вести повноцінний тренувальний процес через щоденні обстріли району. Багато дітей виїхали за кордон або в інші частини України. Складні часи для нашого життя та футболу.
Але ми ухвалюємо рішення про відновлення діяльності футбольного клубу Нікополь! Основний акцент буде спрямовано на участь дитячих команд міста у змаганнях та турнірах. Діти не повинні втрачати свою мрію. І ми спробуємо створити їм безпечні умови для продовження занять футболом. Будемо також допомагати робити це іншим дитячим командам нашого району.
Вже рік ми допомагаємо нашим ветеранам футболу. Ми продовжимо це робити, а також відродимо команду ветеранів футболу, які будуть проводити товариські матчі в інших містах країни. З часом ми плануємо повернутись і до створення дорослої команди на базі наших вихованців. Але це питання не сьогоднішнього дня. Сьогодні пріоритет нашої діяльності – діти!" – йдеться в офіційній заяві на клубній сторінці в Instagram.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Нікополь припинив грати у турнірах під егідою ПФЛ. У недограному сезоні 2021/22 команда виступала у Другій лізі та йшла у турнірній таблиці групи Б на 12-й сходинці.
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