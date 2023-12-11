"Війна, яка триває вже майже 2 роки, зупинила розвиток футболу в нашому районі. Був змушений припинити свої виступи професійний футбольний клуб Нікополь, також зупинили участь у змаганнях дитячі команди нашого міста та багатьох інших населених пунктах нашого району.

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Є великі проблеми з можливістю вести повноцінний тренувальний процес через щоденні обстріли району. Багато дітей виїхали за кордон або в інші частини України. Складні часи для нашого життя та футболу.

Але ми ухвалюємо рішення про відновлення діяльності футбольного клубу Нікополь! Основний акцент буде спрямовано на участь дитячих команд міста у змаганнях та турнірах. Діти не повинні втрачати свою мрію. І ми спробуємо створити їм безпечні умови для продовження занять футболом. Будемо також допомагати робити це іншим дитячим командам нашого району.

Вже рік ми допомагаємо нашим ветеранам футболу. Ми продовжимо це робити, а також відродимо команду ветеранів футболу, які будуть проводити товариські матчі в інших містах країни. З часом ми плануємо повернутись і до створення дорослої команди на базі наших вихованців. Але це питання не сьогоднішнього дня. Сьогодні пріоритет нашої діяльності – діти!" – йдеться в офіційній заяві на клубній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Нікополь припинив грати у турнірах під егідою ПФЛ. У недограному сезоні 2021/22 команда виступала у Другій лізі та йшла у турнірній таблиці групи Б на 12-й сходинці.

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