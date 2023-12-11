"Война, которая длится уже почти 2 года, остановила развитие футбола в нашем районе. Был вынужден прекратить свои выступления профессиональный футбольный клуб Никополь, также остановили участие в соревнованиях детские команды нашего города и многих других населенных пунктах нашего района.

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Есть большие проблемы с возможностью вести полноценный тренировочный процесс из-за ежедневных обстрелов района. Многие дети выехали за границу или в другие части Украины. Сложные времена для нашей жизни и футбола.

Но мы принимаем решение о возобновлении деятельности футбольного клуба Никополь! Основной акцент будет направлен на участие детских команд города в соревнованиях и турнирах. Дети не должны терять свою мечту. И мы постараемся создать им безопасные условия для продолжения занятий футболом. Будем также помогать делать это другим детским командам нашего района.

Уже год мы помогаем нашим ветеранам футбола. Мы продолжим это делать, а также возродим команду ветеранов футбола, которые будут проводить товарищеские матчи в других городах страны. Со временем мы планируем вернуться и к созданию взрослой команды на базе наших воспитанников. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Сегодня приоритет нашей деятельности – дети!" – говорится в официальном заявлении на клубной странице в Instagram.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Никополь прекратил играть в турнирах под эгидой ПФЛ. В недоигранном сезоне 2021/22 команда выступала во Второй лиге и шла в турнирной таблице группы Б на 12-й строчке.

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