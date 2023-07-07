Український клуб підсилився тренером, який працював з Дугласом Костою та Тете
Новачок Другої ліги – ЮКСА – поповнив тренерський штаб легіонером.
Бразильський фахівець Фабріціо Фортес Родрігес, більше відомий як Чіна, увійшов до тренерського штабу ЮКСА, повідомляє клубна прес-служба.
Новачок Другої ліги оголосив про призначення українця, який працював у скандальному російському клубі
34-річний тренер відповідатиме за фізичну підготовку гравців.
До слова, Чіна відомий по роботі з гравцями Динамо та Шахтаря. Серед його найвідоміших підопічних – Дуглас Коста і Тете.
Нагадаємо, ЮКСА у сезоні 2021/22 брав участь у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів, а наступний чемпіонат розпочне у Другій лізі. Напередодні команду очолив Микола Цимбал, відомий по роботі в Минаї і російсько-кіпрській Красаві.
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