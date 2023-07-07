Бразильський фахівець Фабріціо Фортес Родрігес, більше відомий як Чіна, увійшов до тренерського штабу ЮКСА, повідомляє клубна прес-служба.

Новачок Другої ліги оголосив про призначення українця, який працював у скандальному російському клубі

34-річний тренер відповідатиме за фізичну підготовку гравців.

До слова, Чіна відомий по роботі з гравцями Динамо та Шахтаря. Серед його найвідоміших підопічних – Дуглас Коста і Тете.

Нагадаємо, ЮКСА у сезоні 2021/22 брав участь у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів, а наступний чемпіонат розпочне у Другій лізі. Напередодні команду очолив Микола Цимбал, відомий по роботі в Минаї і російсько-кіпрській Красаві.

Друга ліга поповнилась ще двома клубами – перелік учасників збільшився до 15 команд